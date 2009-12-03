Тольяттинец предстанет перед судом за незаконный сбыт государственных наград СССР

Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя.Мужчинан обвиняется в незаконном сбыте государственных наград.

Как рассказали в прокуратуре, в январе 2017 года обвиняемый разместил на интернет-сайте объявление с предложением о продаже медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», являющиеся государственными наградами СССР.

В результате 3 февраля он незаконно сбыл указанные медали за 940 рублей, после чего был задержан, а медали изъяты из незаконного оборота.

Обвиняемый свою вину признал полностью. Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.