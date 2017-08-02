Тольяттинец отобрал у знакомой сумку и уснул с ней на лавке

В дежурную часть полиции обратилась женщина, сообщившая о том, что на улице Коммунистической злоумышленник вырвал у нее из рук сумку, после чего скрылся.

Полицейские установили, что потерпевшая на улице встретила своего знакомого. В ходе общения мужчина вырвал сумку у 29-летней женщины и убежал. Женщина сообщила приметы своего обидчика, предположила, в каких местах он может появиться.

В ходе патрулирования сотрудники Росгвардии недалеко от места происшествия заметили мужчину, по описанию похожего на злоумышленника. Гражданин спал на лавочке, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При нем была похищенная сумка. 36-летний ранее судимый за кражу местный житель не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Похищенное вернули законной владелице, сообщили в облГлавке.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Ведется следствие.