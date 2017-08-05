«Лада» обыграла «СКА-Неву» (видео)

Хоккейная «Лада» завершает свой сбор в латвийском Озолниеки. Вечером 1 августа команда провела третий контрольный матч против «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга.

Клуб ВХЛ смог навязать тольяттинцам серьезную борьбу с самых первых минут матча. В итоге первый период остался за питерцами - 0:1. Во втором отрезке игры Георгий Белоусов и Кристапс Сотниекс забросили по шайбе и вывели «Ладу» вперед. Отметим, что оба гола тольяттинцы забросили в большинстве.

В третьем периоде окончательный счет установил Семен Валуйский, победа «Лады» - 3:1.

По договоренности команд соперники сыграли пятиминутный овертайм в формате "3 на 3" (1:1), а затем посоревновались в буллитах (1:2) в пользу питерцев. В овертайме и серии буллитов у волжан отличился Денис Зернов.

Сегодняшний день станет заключительным на сборах в Латвии. У команды запланированы 2 тренировки, а завтра она возвращается в Тольятти.