Прокуратура и КСП заставили тольяттинский рынок вернуть в бюджет города 1 млн рублей

Силами контрольно-счетной палаты Тольятти и прокуратуры Комсомольского района в городской бюджет возвращены денежные средства в размере более 1 миллиона рублей.

КСП в 2016 году проводилась проверка формирования и перечисления в бюджет части прибыли, полученной муниципальным предприятием г.о. Тольятти рынок «Кунеевский», и соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданным ему в пользование. Согласно действующему законодательству муниципальные предприятия города обязаны перечислять в местный бюджет 50% от полученный прибыли и доходов от использования муниципального имущества.

По результатам проверки установлено, что в результате неправомерного завышения расходов и искажения финансовой отчетности объем неисполненных обязательств МП г.о. Тольятти рынок «Кунеевский» перед бюджетом составил 1038,8 тыс. руб. Так, например, МП г.о. Тольятти рынок «Кунеевский» оплатило по договору подряда фиктивно проведенный ремонт асфальтовой площадки на сумму 98 248 рублей, сообщает прокуратура района. По данному факту на основании постановления прокурора района отделом полиции возбуждено уголовное дело.

КСП по результатам проверки потребовало у предприятия перечисления в бюджет города денежных средств в размере 1038,8 тыс. руб. Указанные требования в течение 7 месяцев игнорировались, в связи с чем в адрес руководства предприятия прокуратурой района внесено представление. По результатам рассмотрения акта реагирования муниципальным предприятием произведено необходимое перечисление в бюджет г.о. Тольятти.