Сотрудники Росгвардии в Тольятти изъяли у прохожего марихуану

Находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Автостроителей мужчину, схожего по приметам с переданной ранее ориентировкой о совершенной краже велосипеда. Сотрудники Росгвардии остановили его.

В ходе беседы мужчина нервничал, вел себя вызывающе. Патрульные приняли решение доставить 28-летнего жителя села Сосновка в отдел полиции для проверки на причастность к совершенному преступлению. В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, у правонарушителя был обнаружен сверток с неизвестным веществом растительного происхождения – предположительно, наркотиком.

Изъятым веществом оказалась марихуана массой более 30 граммов. Возбуждено уголовное дело по признакам незаконного хранения наркотических средств в крупном размере.