Центры «Мои Документы» предлагают новые возможности для оплаты ЖКУ

С 1 августа на базе центров «Мои Документы» реализован проект по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги через ЕИРЦ «Квартплата 24» ООО.
Жители домов, у которых управляющие компании имеют заключенные договоры с ЕИРЦ «Квартплата 24» ООО, получили возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги в центрах «Мои Документы» по следующим адресам:
– ул. Юбилейная, 4;
– ул. Автостроителей, 5;
– ул. 70 лет Октября, 3 (ТК «Аврора»);
– ул. Мира, 84;
– Автозаводское шоссе, 6 (ТРК «Парк Хаус»);
– ул. Ярославская, 35.
Получить необходимую информацию обо всех услугах, предоставляемых на базе центров «Мои Документы», можно на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru или по телефону контактного центра – 51-21-21.