Центры «Мои Документы» предлагают новые возможности для оплаты ЖКУ

С 1 августа на базе центров «Мои Документы» реализован проект по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги через ЕИРЦ «Квартплата 24» ООО.

Жители домов, у которых управляющие компании имеют заключенные договоры с ЕИРЦ «Квартплата 24» ООО, получили возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги в центрах «Мои Документы» по следующим адресам:

– ул. Юбилейная, 4;

– ул. Автостроителей, 5;

– ул. 70 лет Октября, 3 (ТК «Аврора»);

– ул. Мира, 84;

– Автозаводское шоссе, 6 (ТРК «Парк Хаус»);

– ул. Ярославская, 35.

Получить необходимую информацию обо всех услугах, предоставляемых на базе центров «Мои Документы», можно на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru или по телефону контактного центра – 51-21-21.