Во дворе дома по бульвару Орджоникидзе «Гранта» сбила 10-летнюю девочку

Вчерашние сутки в Тольятти омрачились дорожным происшествием в жилой зоне Автозаводского района.

37-летий водитель "Гранты", двигающийся в районе дома №7 по бульвару Орджоникидзе допустил наезд на 10-летнего пешехода. Девочка получила травму позвоночника.

С начала текущего года в городе в дорожных авариях получили травмы 85 несовершеннолетних, из них 36 будучи пешеходами.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют заранее снижать скорость, и быть предельно внимательными при движении в жилых зонах.

Пешеходы, убедитесь, что водитель вас видит и уступает дорогу.

Родители, контролируйте соблюдение правил безопасности на дорогах вашими детьми.