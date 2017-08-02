«МегаФон. Таргет». Услуга для снайперской точности выбора клиента

За I полугодие 2017-го года число новых корпоративных клиентов компании «МегаФон», подключивших услугу «МегаФон. Таргет» в Самарской области, выросло в 24 раза. Главная причина популярности этого сервиса – постоянно расширяющийся набор категорий, позволяющих выбрать адресатов рекламных и информационных SMS- и MMS-рассылок максимально точно – а значит, заметно повысить эффективность контактов с клиентами.

Возможность выбирать адресатов сообщений по полу, возрасту или местонахождению привлекает малый и средний бизнес самого разного профиля. Например, в числе клиентов МегаФона– фирма, занимающаяся установкой заборов. Для своих нужд она выбрала параметр «геотаргетинг»: сообщения с информацией об услугах получают жители дачных поселков и районов, где велико количество небольших частных домов. Похожим образом использует сервис «МегаФон. Таргет» и частный детский сад, находящий клиентов в ближайших кварталах среди мам и пап заданного возраста. Однако теперь у самарских компаний есть еще больше возможностей для повышения эффективности рассылок.

В июне функционал «МегаФон. Таргета» пополнился еще несколькими категориями. В частности, отбирать адресатов сообщений можно по тому, находились ли они в роуминге. Этот фильтр уже успешно используется туристическими компаниями. Например, одна из них делает рассылки по ближайшим офисным центрам – людям, совершавшим в последнее время поездки, совмещая эти фильтры с отбором по возрасту.

Также среди новых категорий – «Интересы». Она включает более 30 опций: спорт, автомобили, здоровье, карьера, недвижимость, дети, развлечения, бизнес и т.д. К примеру, новость об открытии фитнес-центра можно отправить женщинам от 25 до 35 лет, которые делали в интернете запросы на темы здорового образа жизни. А сообщение о скидках на автомобили – молодым мужчинам, регулярно читающим автомобильные сайты и передвигающимся по городу на метро.

Удобство и эффективность «МегаФон. Таргета» стали причиной роста его популярности. Самой востребованной функцией стал отбор по местоположению – геотаргетинг. На втором месте по популярности – объем затрат потенциального клиента на связь. Третье и четвертое места принадлежат фильтрам «Возраст» и «Пол». А замыкает ТОП-5 новая функция выбора адресатов по их запросам в интернете. Товары и услуги, которые реально интересуют жителей Самарской области, сами приходят к ним с помощью «МегаФон. Таргета».

МегаФон. Таргет - это эффективное решение, которое доступно бизнесу любого масштаба. А управлять услугой можно самостоятельно – с помощью интерфейса, понятного даже новичку.

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