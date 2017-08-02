В российских поликлиниках исчезнут очереди

Во всяком случае, именно такая цель прописана в приоритетном проекте «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», паспорт которого утвердил Кабмин.

Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на приём к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворённости пациентов процессами организации работы поликлиник, сообщается на сайте правительства РФ.

Проект реализуется с июля 2017 года по апрель 2023 года. В 2018–2019 гг. будет действовать экспериментальная часть проекта, в её рамках первичную медико-санитарную помощь по новой модели будут оказывать 155 и 195 медицинских организаций соответственно.

Кроме того, в 2018 году новая модель оказания медицинской помощи будет тиражироваться не менее чем в 200 медицинских организаций, в 2019 году – не менее чем в 350, в 2020 году – в 1000, в 2022 году – в 4000.

Отличительные признаки новой модели — доброжелательное отношение к пациенту, отсутствие очередей, качественная медицинская помощь и приоритет профилактических мероприятий, указывается в документе. В поликлиниках хотят сократить бумажную документацию и перейти на электронную, а нагрузку перераспределить между врачом и средним медперсоналом. Больше всего в новой модели уделено внимания клиентам поликлиники: потоки пациентов разделят на больных и здоровых, для них создадут комфортные зоны ожидания, а в регистратуре потребуют быть к ним вежливыми и открытыми.

Ожидается, что по итогам проекта время работы врача непосредственно с пациентом увеличится в два раза, а время оформления записи на прием — не менее, чем в три раза. Очередь и время ожидания врача у кабинета также будут идти втрое быстрее. Прохождение первого этапа диспансеризации собираются уложить в два дня.

В 2018 году в 50% медицинских организаций должны быть отлажены процедуры реагирования на отклонения от сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом, установленных Программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи; в 2020 году – в 75%, в 2022 году – 95%. Для этого будет создана автоматизированная система мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи, которая позволит контролировать в том числе, насколько оперативно можно записаться к специалисту и время ожидания специалиста при посещении медицинской организации.