Тольяттинские десантники празднуют День ВДВ

Сегодня вся Россия отмечает День Воздушно-десантных войск. В Тольятти в честь Дня ВДВ на Площади Свободы прошло праздничное шествие. Десантники торжественным строем прошли по площади и возложили цветы к Вечному Огню в память о погибших, сообщает горадминистрация.

Заместитель главы городского округа Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова поздравила десантников от имени администрации. Она зачитала поздравительный адрес от главы Тольятти Сергей Анташева в честь празднования 87 годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск РФ:

- Вы настоящие патриоты и защитники Родины! Желаю вам счастья, здоровья, успехов в реализации всех намеченных планов!

В завершении своего выступления Юлия Баннова процитировала фразу легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова:

- Истинную цену жизни знает только десантник. Ибо он чаще других смотрит смерти в глаза.
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  2. TLT.ru
  3. 02.08.2017 14:05 [41] (0)
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