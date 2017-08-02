Тольяттинские десантники празднуют День ВДВ

Сегодня вся Россия отмечает День Воздушно-десантных войск. В Тольятти в честь Дня ВДВ на Площади Свободы прошло праздничное шествие. Десантники торжественным строем прошли по площади и возложили цветы к Вечному Огню в память о погибших, сообщает горадминистрация.

Заместитель главы городского округа Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова поздравила десантников от имени администрации. Она зачитала поздравительный адрес от главы Тольятти Сергей Анташева в честь празднования 87 годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск РФ:

- Вы настоящие патриоты и защитники Родины! Желаю вам счастья, здоровья, успехов в реализации всех намеченных планов!

В завершении своего выступления Юлия Баннова процитировала фразу легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова:

- Истинную цену жизни знает только десантник. Ибо он чаще других смотрит смерти в глаза.