В Тольятти завершились первичные собрания по формированию советов микрорайонов

Общественные советы сформированы на территории 85 микрорайонов. В их состав войдут инициативные горожане, всего 200-250 человек. В настоящий момент идет процесс согласования кандидатур в координационные советы, которые станут ядром каждого ОСМ и будут насчитывать до 30 человек. Помимо активистов, в их состав войдут представители надзорных инстанций, что поможет сделать общественный контроль более эффективным.

В ближайшее время кандидатам на должность управляющих микрорайонами предстоит пройти соответствующее обучение. Только после этого в ходе конкурсного отбора определятся люди, которые будут работать на постоянной основе, сообщают в городской администрации.

Напомним, на общественные советы будут возложены функции по решению социально-значимых вопросов в границах своих микрорайонов, контроль за мероприятиями по формированию комфортной городской среды, содействие в привлечении средств на развитие территории.

Под постоянный общественный мониторинг попадут все основные виды работ, которые производятся за счет бюджетов разных уровней: в домах - содержание общего имущества, текущий и капитальный ремонт; во дворах - благоустройство общественных территорий; в городе - дороги. Кроме того, общественность будет привлекаться к контролю за деятельностью объектов потребительского рынка. Словом - все, что так или иначе влияет на сохранность и наполняемость городского бюджета, будет проходить с участием жителей.

У активных тольяттинцев еще есть возможность подать заявку на участие в работе общественных и координационных советов микрорайонов. Анкеты принимаются в административных зданиях города, в городской думе и отделениях МФЦ.