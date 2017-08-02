300 млрд рублей долгов отдали россияне судебным приставам в 2017 году

Более 300 миллиардов рублей различных долгов взыскали судебные приставы России в первом полугодии 2017 года, сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов.

"В первом полугодии судебными приставами-исполнителями взыскано 307,7 миллиарда рублей, в том числе 99 миллиардов — в пользу консолидированного бюджета", — сказал Аристов на коллегии ведомства.

Эти показатели превышают аналогичные показатели прошлого года. При этом на 32% возросла и превысила 1,2 миллиарда рублей сумма задолженности, погашенной через подключенные к Банку данных исполнительных производств платежные системы, пишут РИА Новости.

Почти 6 миллиардов рублей из них - долги по зарплате, этот показатель приставы увеличили с прошлого года более чем на 1 миллиард рублей,

В первом полугодии сохраняется общее число находившихся на исполнении документов о взыскании заработной платы (357 тысяч), но возросли показатели фактического исполнения по данной категории.

"Количество исполнительных производств, по которым задолженность по зарплате полностью взыскана, возросло и превысило 185 тысяч. Взысканная сумма увеличена более чем на 1 миллиард рублей и составила 5,8 миллиарда рублей", — сказал Аристов.