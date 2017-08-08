Сергей Анташев поздравил тольяттинцев с Днем ВДВ

Вы выбрали одну из самых сложных военных профессий, для представителей которой патриотизм, отвага, верность воинскому и гражданскому долгу - не пустые слова. "Крылатая пехота" всегда являлась силой, без которой невозможно выполнение особо ответственных и серьезных боевых задач.

Отдельных слов благодарности в этот день заслуживают члены общественной организации "Союз десантников и подразделений специального назначения". Ваша ежедневная работа способствует оказанию всесторонней помощи ветеранам Вооруженных Сил и воспитанию молодого поколения Тольятти настоящими патриотами и защитниками Родины.

Желаю вам счастья, здоровья и успехов в реализации всех намеченных планов! С праздником!

Глава городского округа Тольятти С.А. Анташев