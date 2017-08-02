14-летний тольяттинец украл велосипед, чтобы его продать

В полицию обратилась 30-летняя тольяттинка, рассказавшая, что у ее ребенка похитили велосипед стоимостью 11 тысяч рублей. Несовершеннолетний сын женщины находился со своими друзьями в парке на улице Горького. В этот момент к детям подошел незнакомый мальчик, который неожиданно сел на велосипед потерпевшего и скрылся.

Полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 14-летний житель Центрального района. Через несколько часов сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних задержали подозреваемого. Подросток признался в содеянном и рассказал, что планировал продать велосипед, а вырученные деньги потратить на свои нужды. В настоящее время похищенное транспортное средство возвращено законному владельцу, сообщает облГлавк.

Накануне было возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Ведется следствие.