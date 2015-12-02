Фото: mosday.ru

На вокзалах появились электронные очереди

Дирекция железнодорожных вокзалов (филиал РЖД) начала вводить на вокзалах системы электронной очереди в кассы, сообщают РИА Новости.

Система будет запущена на 24 вокзалах в России, рассказал ранее президент РЖД Олег Белозеров во время объявления планов о введении электронных очередей в кассы поездов дальнего следования. 

"Весной этого года в пилотном режиме системы электронной очереди в билетных кассах начали работу на Ленинградском вокзале Москвы. В трех кассовых залах были установлены соответствующие терминалы и экраны оповещения… После апробации проекта на Ленинградском вокзале мы приняли решение о внедрении систем электронной очереди во всех кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов столицы", — сообщили в дирекции в среду.

Система управления электронной очередью предназначена для создания максимального удобства как клиенту, так и обслуживающему персоналу, поясняли ранее в РЖД. Это совокупность электронного оборудования и программного обеспечения, позволяющая упорядочить прием посетителей, ускорить процесс обслуживания и сократить время ожидания в очереди, а также получить эффективный инструмент контроля загрузки и качества работы персонала.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 02.08.2017 16:45 [82] (0)
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