В администрации Тольятти рассказали о ремонте дорог

В 2017 году на ремонт магистральных и внутриквартальных дорог города выделена беспрецедентная для Тольятти сумма – порядка 1,5 млрд рублей.

К исполнению самого крупного муниципального контракта на сумму 843 млн руб. подрядчик, ООО «Автодоринжиниринг», приступил 11 апреля. На эти средства будут отремонтированы 16 дорог города общей площадью 434 тыс кв метров. По данным на 1 августа работы по контракту выполнены на 55%. В работе находятся 14 объектов (готовность от 20 до 85%). Ремонт на проезде Фабричный завершен, к работам на ул. Спортивной еще не приступали, рассказали в городской администрации.

Муниципальный контракт на дополнительно выделенное финансирование в сумме 210 млн руб. заключен 10 июля с компанией «Автодоринжиниринг». Средства пойдут на ремонт 19 объектов общей площадью более 194 тыс кв метров. В настоящий момент в работе находятся три объекта: ул. Ленинградская, ул. Тимирязева, ул. Радищева.

Помимо этого, в городе продолжает действовать переходящий контракт с 2016 года по программе модернизации автомобильных дорог. На 2017 год запланирован ремонт четырех объектов на сумму 150 млн рублей. На данный момент ремонт завершен на Южном и Комсомольском шоссе. В завершающей стадии работы на ул. Кудашева и ул. Диагональная. Общий процент выполнения по данному контракту составляет 98,5%.

Также в ближайшее время в Тольятти начнется ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий. До конца текущего года планируется отремонтировать 36 объектов на сумму 93,5 млн рублей. Аукцион по определению подрядчика, который займется внутриквартальным ремонтом, намечен на 11 августа.

Не останутся без внимания и дороги частного сектора. В этом году на ремонт 20 участков выделяется около 6 млн рублей. Работы по отсыпке дорог асфальтогранулятом начнутся после 7 августа, когда будут подведены итоги соответствующего аукциона.