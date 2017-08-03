Программа утилизации авто под угрозой закрытия

Из-за крайне низкого спроса программа утилизации автомобилей в России оказалась под угрозой закрытия. Семь лет назад, когда она только стартовала, число желающих избавиться от автохлама исчислялось десятками тысяч. Сейчас же речь идет о единицах обращений в месяц, рассказало НТВ.

Государственная программа утилизации автомобилей действует в России с марта 2010 года. И если сначала был ажиотаж, и люди ждали своей очереди, чтобы избавиться от автохлама, то последние пару лет все наоборот. Машин, которые можно приобрести по госпрограмме, больше, чем покупателей.

Юрий Воронцов, замдиректора промышленной компании: «Количество автомобилей, поступающих к нам на утилизацию от физических лиц, — это единицы в месяц. Десять-двенадцать, максимум пятнадцать».

Это, конечно, капля в море. Тем более для Москвы, где каждый год должны выводиться из эксплуатации около 200 тысяч машин. В масштабах страны эта цифра больше 2 миллионов. Но так ли это на самом деле — большой вопрос. Многие автовладельцы не спешат отправлять своих «долгожителей» на свалку.

Сегодня из 42 миллионов 33% всех автомобилей в России — это машины старше 15 лет. А средний возраст российского автомобиля — почти 13 лет. Присутствие таких долгожителей на дороге — это вопрос не только экологии, но и безопасности.

Желающих поменять старый руль на новый все меньше и меньше. Поэтому автохлам на наших дорогах, хоть и реже, но все равно встречается. И в утиль он тоже попадает — правда, уже другим путем. Не по воле хозяина, а чаще всего со стоянок, где машины оказываются после страшных аварий.

Итоги утилизации в этом году можно называть скромными, а успехи — сомнительными, но ранее с одной из поставленных задач программа точно помогла справиться неплохо. Благодаря ей продажи отечественных автомобилей и иномарок, собранных на российских заводах, существенно выросли. Автомобильные эксперты считают, что программа по утилизации требует не сворачивания, а продолжения и изменений. Без нее регулировать ситуацию с автохламом на российских дорогах будет еще сложнее. Но для повышения эффективности — не только экономической, но и экологической — понадобятся серьезные доработки, отмечает корреспондент НТВ Александр Коневич.