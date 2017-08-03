Спрос на электронные услуги кадастровой палаты Самарской области вырос в полтора раза

Кадастровая палата Самарской области подвела итоги полугодия.

Выступая перед начальниками структурных и территориальных подразделений, директор филиала Андрей Жуков коротко остановился на статистических итогах работы. Говоря об электронных услугах, он отметил, что в лидерах продолжает оставаться система межведомственного электронного взаимодействия. За год спрос на данные обращения увеличился в три раза и достиг 303 тысяч запросов. Положительную динамику демонстрируют и запросы, полученные через Портал Росреестра, их число также существенно выросло - вдвое. Кроме того, за первое полугодие 2017 года в адрес учреждения поступило более 76 тысяч заявлений на проведение государственного кадастрового учета, из них порядка 45 тысяч – в части земельных участков и 31,5 тысяч – в части объектов капитального строительства. Общее число запросов по предоставлению сведений из ЕГРН, полученных за первые шесть месяцев 2017 года, составило порядка 818 тысяч обращений.

Особое внимание Андрей Жуков уделил изменениям в деятельности Кадастровой палаты: «В настоящее время формируется новое направление работы Федеральной кадастровой палаты, которое по своим масштабам и значимости имеет все шансы стать для учреждения стержневым, – сказал он в своем выступлении. - Я говорю о появившейся у ФГБУ возможности выполнять кадастровые работы в отношении объектов недвижимости федеральной собственности. Перемены в основной деятельности Кадастровой палаты обусловлены преобразованием законодательной базы учетно-регистрационной системы и призваны способствовать наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) актуальными сведениями, а также развитию услуг на рынке недвижимости».

В частности, к основным видам деятельности ФГБУ добавлены полномочия оператора федеральной государственной информационной системы ведения ЕГРН. Также учреждение будет переводить в электронную форму архивные реестровые дела, хранящиеся на бумажных носителях, и, как уже упоминалось выше, выполнять кадастровые работы в отношении объектов недвижимости федеральной и муниципальной собственности. Кроме того, отдельным перспективным направлением должно стать проведение платных консультаций для населения. В число полномочий специалистов будут включены не только консультационные услуги, но и, к примеру, подготовка проектов договоров.

Практически завершена передача полномочий Кадастровой палаты многофункциональным центрам. Так, по итогам первого полугодия нынешнего года доля запросов о предоставлении сведений ЕГРН, принятых специалистами МФЦ, превысила 91% от общего числа подобных обращений. Следствием этого процесса стало массовое закрытие фронт-офисов филиала. За последние три месяца в регионе было закрыто 16 залов приема-выдачи документов, что составило 75% площадок. В настоящее время на территории Самарской области работают четыре приемных филиала – две в Самаре, и по одной - в Сызрани и Тольятти. Однако число фронт-офисов продолжится сокращаться и во втором полугодии этого года.