Согласован план празднования 100-летия комсомола в Тольятти

В администрации города состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 100-летия комсомольской организации под председательством заместителя главы администрации Юлии Банновой. Поскольку Тольятти в середине XX века в силу исторических процессов оказался в эпицентре нескольких комсомольских строек - эта дата для города знаковая, отмечают в горадминистрации.

- Нам важно даже не столько отметит эту дату, сколько важно привлечь внимание к современной молодежи. Обратить внимание на ее проблемы и занятость, - сказал Владимир Томников, возглавивший городской комсомольский актив.

Несмотря на то, что до юбилейной даты осталось больше года, план мероприятий уже согласован и утвержден. Большую часть событий, связанных со столетием, было решено интегрировать в программу мероприятий Управления по делам молодежи г. о. Тольятти. Так, например, одну из площадок грядущего Дня молодежи планируется сделать тематической, посвященной комсомольцам. Кроме того, ветераны комсомола выразили готовность вместе с волонтерами заняться благоустройством и обновлением объектов городской среды, связанных с крупнейшей молодежной организацией прошлого: стелы Комсомольского района, памятных знаков, посвященных комсомольцам-героям и т.д.

В ходе обсуждения члены оргкомитета также приняли решение выступить с инициативой создания памятных досок на предприятиях города, некогда имевших статус "ударных всесоюзных строек": ВЦМ, "КуйбышевАзот", АВТОВАЗ и др.

Также есть в планах и участие отдельным "комсомольским отрядом" в течение юбилейного года в городских и областных спортивных мероприятиях, а также в событиях Дня Победы (например, в составе "Бессмертного полка"). Кроме того, ветераны комсомольцы выступили с инициативой организации в тольяттинском краеведческом музее выставки, связанной со стройками прошлого и объявили сбор артефактов прошлого. Важно и интересно все: фотографии, документы, значки и вымпелы, записанные воспоминания. Принимать "комсомольские" экспонаты уже готовы в рабочее время в тольяттинском краеведческом музее и в "Дворце творчества детей и молодежи" в Центральном районе.