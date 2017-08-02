Тольяттинский автосалон откроется 21 сентября

21 – 24 сентября состоится XXII межрегиональная автомобильная выставка – Тольяттинский автосалон «MOTOREXPO», сообщили в пресс-службе автосалона.

Ежегодно выставка «MOTOREXPO» становится ярким событием, в рамках которого каждый получает уникальную возможность познакомиться с брендами мировых автоконцернов.

Гости мероприятия смогут увидеть знаменитые суперкары, узнать о новых моделях, испытать легендарные автомобили на тест-драйве. Традиционный участник выставки «АВТОВАЗ» в очередной раз представит свои новинки.

21 сентября в 16:00 двери Тольяттинского автосалона «MOTOREXPO» откроются для первых лиц города, региона и представителей СМИ.
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  3. 02.08.2017 16:27 [112] (0)
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