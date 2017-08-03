Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать арбуз

Областной Роспотребнадзор напоминает о правилах покупки и употребления бахчевых культур.

Не следует приобретать надрезанные, треснутые и потерявшие товарный вид арбузы и дыни. Перед употреблением бахчи её следует тщательно вымыть под проточной водой, желательно с мылом.

Разрезанный арбуз или дыню необходимо сразу употребить или хранить в холодильнике не более суток. Следует воздержаться от употребления арбузов и дынь сомнительного качества (несвойственный запах, вкус или цвет, размягченная консистенция).

Не следует приобретать арбузы и дыни в неустановленных местах торговли – на обочинах дорог, остановочных пунктах городского транспорта, во дворах домов, с автомашин, на прилегающей к рынкам территории и т.д. Как правило, в таких местах продукция реализуется без документов, подтверждающих ее качество и безопасность и сведений о продавце товара.

Реализация бахчевых культур должна осуществляться только в местах санкционированной торговли – на рынках, в продовольственных магазинах, с торговых лотков, в палатках, оборудованных навесами. Арбузы и дыни должны складироваться на поддонах и подтоварниках. Образцы арбузов и дынь должны иметь ценники, оформленные в установленном порядке (наименование товара, страна и место его происхождения, цена за вес товара). Продавцы должны быть обеспечены спецодеждой, проходить медицинский осмотр. Торговые точки должны иметь вывески с указанием юридического лица, места его регистрации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, его данных о регистрации в налоговом органе, книгу жалоб и предложений.

Наряду с этим в местах торговли должны быть документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции (товарно-транспортная накладная, декларация о соответствии, протокол исследования на остаточное содержание нитратов и пестицидов, для импортной продукции–фитосанитарный сертификат), свидетельство о поверке весо-измерительного прибора.

При первых признаках отравлений и заболеваний - тошнота, рвота, жидкий стул, температура, незамедлительно следует обратиться за медицинской помощью.