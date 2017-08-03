Тольяттинцы ярко отметят Международный день молодежи

Совсем скоро Тольятти накроет волна мега-событий, спорта и творчества! Город будет праздновать Международный день молодежи, который отмечается 12 августа. В МБУ ММЦ "Шанс" рассказали о событиях, запланированных к этому дню.

11 августа откроет свои двери Физкультурно–оздоровительный комплекс «Труд». В торжественной церемонии открытия примут участие губернатор Самарской области, глава городского округа, Председатель Думы г.о. Тольятти. В праздничной программе заявлены выступления воспитанников спортивных школ.

11 августа в 13.00 на территории Молодежного бульвара состоится торжественная закладка капсулы посланий молодежи 2067 года. В мероприятии примут участие комсомольцы, представители администрации, молодое поколение и жители города.

На сегодняшний день организаторы продолжают прием писем от тольяттинцев. Любой желающий может написать послание будущим потомкам на бумаге, форматом не более А4, для дальнейшего помещения в капсулу. Письмо с текстом необходимо отнести в один из офисов многофункционального молодёжного центра «Шанс», которые расположены по адресам: улица Коммунистическая, 87а; улица Карбышева, 17 и проспект Степана Разина, 53. Телефон приёмной руководителя «Шанса» — 72-80-90.

Свои послания также можно направить организаторам в электронном варианте. Для этого необходимо зайти на сайт dmoshans.ru, выбрать раздел «Напишите нам» и оставить текстовое сообщение. Самые интересные послания окажутся в капсуле, которую вскроют через 50 лет.

12 августа в Парке Победы состоятся Фестиваль «Здоровья и спорта» и Фестиваль Еды.

В 10:00 от Вечного огня стартует марафон на 10 км и 3 км. Самые маленькие любители спорта так же смогут попробовать свои силы в детском забеге. Уже 2 года организаторы благотворительных событий фонд Русфонд и школа правильного бега I LOVE RUNNING проводят такую акцию в Самаре. Теперь бежим и в Тольятти! Благотворительный забег «Добрый бег» пройдет в поддержку тяжело больных детей Самарской области. Каждый спортсмен и просто приверженец здорового образа жизни может не только испытать свою выносливость, но и посвятить забег доброму делу. Возраст участников − от 16 лет и выше. Все средства, собранные от участников идут непосредственно в фонд.

В 12:00 - открытие Фестиваля на Сцене рядом с Вечным огнем. В программе открытия: выступление танцевальных коллективов с последующим проведением флешмоба, массовой зарядки).

Далее на протяжении всего дня до 18:00 на Сцене будут проводиться розыгрыши подарков от партнеров фестиваля, которые будут перемежаться с презентациями участников. На территории парка Победы будут располагаться представители фитнес центров с проведением мастер классов (силовые тренировки, аэробика, Йога и т.д.).

Также на Центральной аллее от Вечного огня в сторону ДС «Волгарь» проведение с 13:00 «Веселых стартов» и развлекательной программы для детей от ММЦ «Шанс». На параллельной аллее с 13:00 до 15:00 - проведение юмористических забегов (забег официантов, забеги с колясками, забеги на каблуках).

Фестиваль Еды будет проходить 12 и 13 августа на центральной аллее парка. Это мероприятие городского масштаба, развлекательного характера. Цель - познакомить жителей нашего города с представителями ресторанного бизнеса а так же, с теми, кто предлагает качественные продукты, но пока присутствует только на просторах интернета. За едой и напитками можно проводить часы, поэтому будет и развлекательная программа для детей и взрослых. На Фестивале отведено достойное место представителям handmade сферы. Жители нашего города смогут окунуться в атмосферу культуры приготовления блюд, ознакомиться с направлениями здорового питания и оценить качество представленной продукции.