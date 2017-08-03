В Жигулевске уголовник ударил прохожего и отобрал у него телефон

В полицию обратился 53-летний житель Жигулевска и рассказал, что у него на улице похитили сотовый телефон. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб 3000 рублей.

Из собранных полицейскими материалов следует, что на улице Советской между потерпевшим и незнакомым ему мужчиной произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес мужчине удар в лицо, открыто похитил сотовый телефон и скрылся.

Полицейские установили личность подозреваемого и места его возможного появления. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Как сообщили в облГлавке, задержанным является 27-летний житель Ставропольского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбой. Подозреваемый признал свою вину полностью.

По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенный сотовый телефон изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу. Следствие продолжается.