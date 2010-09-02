Определился состав жюри конкурса «Мой Тольятти»

Определен список кандидатур на включение в состав жюри конкурса "Мой Тольятти".

Среди тех, кто будет выявлять лучших: директор по научной работе Тольяттинского художественного музея Лариса Москвина и представитель того же музея - заведующая отделом современного искусства Александра Щербина, ученый секретарь Краеведческого музея Сергей Лысяков и фотографы - Сергей Торопов и Александр Игаев.

За работу члены жюри сядут в первых числах ноября, а вплоть до 30 октября 2017 года у всех, кто увлечен или профессионально занимается фотографией, будет возможность подать свои работы. К участию в Фотоконкурсе допускаются жители г.о. Тольятти без возрастных ограничений.

Напомним, фотоконкурс приурочен к празднованию 280-летия со дня основания Ставрополя-Тольятти.