Определился состав жюри конкурса «Мой Тольятти»

Определен список кандидатур на включение в состав жюри конкурса "Мой Тольятти".

Среди тех, кто будет выявлять лучших: директор по научной работе Тольяттинского художественного музея Лариса Москвина и представитель того же музея - заведующая отделом современного искусства Александра Щербина, ученый секретарь Краеведческого музея Сергей Лысяков и фотографы - Сергей Торопов и Александр Игаев.

За работу члены жюри сядут в первых числах ноября, а вплоть до 30 октября 2017 года у всех, кто увлечен или профессионально занимается фотографией, будет возможность подать свои работы. К участию в Фотоконкурсе допускаются жители г.о. Тольятти без возрастных ограничений.

Напомним, фотоконкурс приурочен к празднованию 280-летия со дня основания Ставрополя-Тольятти. 
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  3. 02.08.2017 18:05 [81] (0)
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