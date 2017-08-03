Под Тольятти в аварии с тремя грузовиками погиб 19-летний водитель

ДТП произошло 2 августа около 23:00 на 949 км трассы М-5 Урал в Ставропольском районе.

По предварительным данным, водитель 1998 года рождения, управляя автомашиной «Лада Приора», выехал на встречную полосу. Молодой человек допустил столкновение с грузовым автомобилем, от удара легковушка столкнулась еще с двумя фурами, сообщили в облГлавке.  

Прибывшие сотрудники ГИБДД оградили место происшествия, обеспечили безопасный проезд других участников дорожного движения, оказали первую помощь пострадавшему водителю легковушки.

Бригадой скорой помощи молодой человек был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где скончался. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 03.08.2017 09:57 [18] (0)
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