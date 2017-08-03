Куда звонить, если вымогают деньги?

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращается к жителям региона. Если вы обладаете информацией о неправомерных действиях работников Службы судебных приставов, сообщите ее по «телефону доверия».

В управлении проводятся плановые и внеплановые проверки структурных подразделений по направлению противодействия коррупции, мониторинг информационной системы региональной базы АИС ФССП России, изучение оконченных и находящихся в работе материалов исполнительных производств. Кроме того, ведется работа с информацией, поступающей от граждан и представителей организаций с целью выявления и своевременного реагирования на сообщения о коррупционных действиях сотрудников Управления.

Вы всегда можете сообщить о злоупотреблении служебным положением, даче/получении взятки, злоупотреблении полномочиями либо ином незаконном использовании физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства по «телефону доверия», тел.: 8 (846) 266-54-89.

Информация о неправомерных действиях судебных приставов будет тщательно проверена. Будут приняты соответствующие меры. Конфиденциальность полученной от граждан информации гарантирована. Ни одно телефонное сообщение не останется без внимания.