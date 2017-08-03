Куда звонить, если вымогают деньги?

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращается к жителям региона. Если вы обладаете информацией о неправомерных действиях работников Службы судебных приставов, сообщите ее по «телефону доверия».

В управлении проводятся плановые и внеплановые проверки структурных подразделений по направлению противодействия коррупции, мониторинг информационной системы региональной базы АИС ФССП России, изучение оконченных и находящихся в работе материалов исполнительных производств. Кроме того, ведется работа с информацией, поступающей от граждан и представителей организаций с целью выявления и своевременного реагирования на сообщения о коррупционных действиях сотрудников Управления.

Вы всегда можете сообщить о злоупотреблении служебным положением, даче/получении взятки, злоупотреблении полномочиями либо ином незаконном использовании физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства по «телефону доверия», тел.: 8 (846) 266-54-89.

Информация о неправомерных действиях судебных приставов будет тщательно проверена. Будут приняты соответствующие меры. Конфиденциальность полученной от граждан информации гарантирована. Ни одно телефонное сообщение не останется без внимания.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 03.08.2017 10:08 [141] (0)
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