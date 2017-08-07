Тольяттинец пойдет под суд за кражу сломанного телефона

В дежурную часть полиции обратился 54-летний мужчина с сообщением о грабеже на улице Чайкиной, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевший сообщил полицейским, что он вышел за сигаретами, но до торговой точки дойти не успел. Неподалеку от киоска неизвестный мужчина вырвал у него из рук сотовый телефон стоимостью 1 500 рублей и скрылся. Полицейские собрали улики с места происшествия, установили и опросили свидетелей.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 36-летнего ранее судимого местного жителя, который признался в содеянном. Со слов подозреваемого, похищенный телефон он выкинул, так как экран сотового был разбит.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Ведется следствие.