Тольяттинец пойдет под суд за кражу сломанного телефона

В дежурную часть полиции обратился 54-летний мужчина с сообщением о грабеже на улице Чайкиной, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевший сообщил полицейским, что он вышел за сигаретами, но до торговой точки дойти не успел. Неподалеку от киоска неизвестный мужчина вырвал у него из рук сотовый телефон стоимостью 1 500 рублей и скрылся. Полицейские собрали улики с места происшествия, установили и опросили свидетелей.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 36-летнего ранее судимого местного жителя, который признался в содеянном. Со слов подозреваемого, похищенный телефон он выкинул, так как экран сотового был разбит.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Ведется следствие.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 03.08.2017 10:34 [96] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2017, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus