Разработку студентов ТГУ презентуют в Германии

Первая в России двухместная байдарка на солнечных батареях, изготовленная студентами Тольяттинского государственного университета, будет представлять страну на международных соревнованиях Solar Regat 2017 в Германии, сообщает пресс-служба университета.

Соревнования плавсредств на солнечных элементах, собранных в вузах, пройдут в сентябре. До этого ТГУ предстоит доработать свою байдарку уже успешно дебютировавшую в конце июля на соревнованиях в Калининграде.

Студенческая команда Togliatti Solar Team (TST) – это новый проект Тольяттинского госуниверситета, созданный на базе другой студенческой команды ТГУ – участницы международных инженерно-спортивных соревнований «Формула студент» – Togliatti Racing Team.

В команде по созданию байдарок на солнечных батареях, как и в проекте «Формула студент» заняты студенты и выпускники института машиностроения (ИнМаш) ТГУ. Так инициатор создания TST – выпускник ТГУ Павел Крюков. Его идею по участию в соревнованиях поддержал Александр Бобровский – директор института машиностроения ТГУ – руководитель проекта «Формула студент» Тольяттинского госуниверситета.

Детище TST – это байдарка с четырьмя солнечными элементами и ящиком с разной электроаппаратурой. Особенность лодки ТГУ – электрический высокоэффективный двигатель мощностью 1,5 кВТ с винтом как у всех лодочных моторов. В течение года студенты ТГУ занимались проектированием и изготовлением рамы под солнечные панели, изготавливали рулевое управление и соединяли электромотор с подвесным двигателем. Испытания «солнечной» лодки прошли на Волге в начале июля.

20-23 июля команда ТГУ участвовала в международных соревнованиях «Солнечная регата», которые прошли на Верхнем озере в Калининграде. Молодые инженеры ТГУ вошли в пятерку лучших команд «Солнечной регаты» 2017 в общем зачете и получили приглашение на следующий этап «Солнечной регаты» в Германию. Новичков из ТГУ обогнали только старожилы Регаты – три команды из Германии (Suncatcher, Finowfut, Нumburg) и команда Manta Ray Московского политехнического университета.

– Приглашение на соревнования в Германию пришло только пяти лучшим российским командам. Мы в абсолюте вторая российская команда. Лидеры малого класса не могут конкурировать с нами из-за менее мощных моторов. В абсолютном зачете российских команд мы уверенно заняли второе место – впереди только Московский политех – и получили заслуженный «билет» на немецкий этап, – считает Александр Бобровский.

Теперь команда ТГУ будет модернизировать свою «солнечную» лодку. На первую в истории опорного университета и единственную в России двухместную байдарку поставят новый гоночный винт большего диаметра. У лодки поменяют компоновку, а пилота пересадят вперед.

Стоит отметить, что организаторы немецкого этапа Solar Regat оплатят перевозку лодки из Москвы в Германию и обратно, а также перелёт и проживание четырёх участников Регаты.

Финансирование на оснащение байдарки электрическим оборудованием выделено команде в рамках Программы развития Тольяттинского госуниверситета.

Поддержка инжиниринговой активности студентов ТГУ заложена в стратегии развития опорного университета. Документ подразумевает интеграцию в учебный процесс профессиональной практической и проектной деятельности. В ТГУ формируется целый кластер взаимно интегрированных центров инжиниринга, робототехники, информационных технологий для реализации междисциплинарных проектов по разработке и созданию самых разнообразных транспортных средств (болиды, байдарки, квадрокоптеры, спорткары и т.д.), в том числе для участия студенческих команд в различных инженерно-спортивных соревнованиях.