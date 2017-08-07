Появились подробности и фото аварии с грузовиками на М-5

Напомним, вечером 2 августа на территории Ставропольского района произошло ДТП, в результате которого погиб 18-летний водитель.

По предварительным данным, в 23:00 водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21703, двигался по автодороге М5-Урал со стороны Тольятти в направлении Сызрани. На 949км+600м, при выполнении маневра обгон, он выехал на полосу встречного движения, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомобилем "ИВЕКО", которым управлял мужчина 1966 года рождения. После этого ВАЗ-21703 отлетел в двигающийся в попутном направлении автомобиль "СКАНИЯ", а затем в автомобиль "ВОЛЬВО", под управлением ужчины 1975 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21703 молодой человек 1998 года рождения, бригадой «скорой помощи» доставлен в ГКБ ГБУЗ №5 г. Тольятти с диагнозом: Политравма, скончался в реанимации.

Выезд на полосу встречного движения является одним из грубых нарушений Правил дорожного движения. Практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения. Движение же по встречной полосе в конце подъёма, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью опасно вдвойне.