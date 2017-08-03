На улице Дзержинского в аварии маршрутки и «Приоры» пострадали люди (фото)

2 августа в 14:30 на улице Дзержинского произошло ДТП маршрутного автобуса и легковушки.

Как сообщили в ГИБДД, 22-летняя девушка, управляя автомобилем Lada Priora (стаж - 3 года), двигалась со стороны улицы Ворошилова в направлении улицы Автостроителей. Нарушив правила перестроения, автомобилистка допустила столкновение с микроавтобусом Citroen под управлением мужчины 1975 года рождения (стаж - 17 лет).

В результате ДТП две пассажирки микроавтобуса - женщины 1964 и 1976 годов рождения - получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. 

По данным инспекторов, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В общей сложности за минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили и задокументировали 1347 нарушений Правил дорожного движения.
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 03.08.2017 12:24 [115] (0)
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