Сборная России с тольяттинками в составе вышла в полуфинал чемпионата Европы

В Словении молодежная сборная России (девушки 1998 года рождения и младше) по гандболу провела очередной матч основного этапа чемпионата Европы.

Со счетом 25:20 россиянки взяли верх над сборной Голландии и вышли в полуфинал.

В составе нашей команды здесь выступают три тольяттинки: в этом матче Елена Михайличенко и Варвара Юрьева точностью не блеснули, а Ольга Щербак забросила 4 мяча, передает управление физкультуры и спорта горадминистрации.

4 августа россиянки встретятся в полуфинале с датчанками, во втором матче схлестнутся сборные Франции и Венгрии.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 03.08.2017 12:47 [55] (0)
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