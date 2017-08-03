В Тольятти во дворе дома рабочего засыпало сырой глиной в траншее

Несчастный случай произошёл 2 августа в 17:34 по адресу улица Дзержинского,11 напротив 5 подъезда жилого дома.

На пульт оперативного дежурного 112 поступило сообщение, о падении человека в земляную траншею, после чего произошло осыпание грунта, рассказал руководитель ЦГЗ Андрей Дербенев. После падения в траншею, пострадавший оказался засыпанным влажной глиной по уровню груди и был полностью обездвижен.

Прибывшим на место происшествия спасателям удалось извлечь пострадавшего с помощью шанцевого инструмента. На операцию по спасению человека ушло около 15 минут, после чего пострадавший был госпитализирован в городскую больницу.

По предварительным данным, во дворе жилого дома проводились земляные работы, пострадавшим оказался работник подрядной организации.