В Тольятти заработали новые офисы «Мои Документы»

МФЦ информирует, что 1 августа осуществлено перемещение офисов «Мои Документы», расположенных ранее по адресам: ул. Юбилейная, 55, ул. Ленина, 87 на территорию ПАО «Промсвязьбанк» по следующим адресам:

– офис МФЦ по Центральному району (ул. Голосова,26а):

График работы:

  • понедельник – пятница – с 09.00 до 19.00
  • суббота, воскресенье – выходные дни.

– офис МФЦ по Автозаводскому району (ул. Ворошилова, 33):

График работы:

  • понедельник – пятница – с 09.00 до 19.00
  • суббота, воскресенье – выходные дни.

С информацией обо всех услугах, предоставляемых на базе центров «Мои Документы», можно ознакомиться на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru или по телефону контактного центра – 51-21-21.
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  3. 03.08.2017 13:24 [125] (0)
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