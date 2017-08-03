В Тольятти заработали новые офисы «Мои Документы»

МФЦ информирует, что 1 августа осуществлено перемещение офисов «Мои Документы», расположенных ранее по адресам: ул. Юбилейная, 55, ул. Ленина, 87 на территорию ПАО «Промсвязьбанк» по следующим адресам:
– офис МФЦ по Центральному району (ул. Голосова,26а):
График работы:
– офис МФЦ по Автозаводскому району (ул. Ворошилова, 33):
График работы:
С информацией обо всех услугах, предоставляемых на базе центров «Мои Документы», можно ознакомиться на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru или по телефону контактного центра – 51-21-21.