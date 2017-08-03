Один рейд ГИБДД выявил 9 нарушений водителями междугородних автобусов

2 августа на прилегающей территории Автовокзала Центрального района сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по профилактике нарушений ПДД РФ водителями, осуществляющими междугородние пассажироперевозки.

При проведении рейда обращалось особое внимание на соблюдение водителями требований ПДД РФ и положения об обеспечении безопасности в сфере перевозок пассажиров, в том числе по соблюдению труда и отдыха водителей междугородних автобусов.

Во время рейда было зафиксировано 9 фактов нарушения ПДД водителями автобусов. Одному из водителей было вынесено постановление с наложением штрафа за управление автобусом с технической неисправностью. На основании этого нарушения в отношении юридического лица будет проведена проверка.

Вместе с сотрудниками полиции в рейде принял участие представитель общественного совета при У МВД России по г.Тольятти Денис Радченко, который общался с гражданами по вопросам комфортности движения автобуса и использования ремней безопасности. Так же он напомнил пассажирам о соблюдении ПДД и бдительности в сфере обеспечения безопасности.