Тольяттинцев предупредили о новых правилах посещения спидвея

С 3 августа изменяются правила посещения СТК им. Анатолия Степанова. Произошло это в связи с новыми федеральными требования организации и проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях РФ, сообщает СК "Мега-Лада".

Для того чтобы попасть на территорию стадиона, теперь необходимо пройти сначала через рамки металлоискателей, а затем через оснащенные видеокамерами турникеты с системой электронного считывания билетов.

При этом билеты необходимо сохранять при себе до конца соревнования, поскольку они могут понадобиться при выходе за территорию стадиона во время проведения гонки.

Подробная инструкция о новых правилах посещения СТК им. Анатолия Степанова - на картинке.

СК "Мега-Лада" приглашает всех болельщиков сегодня в 19.00 на гонку командного чемпионата России по спидвею между "Мега-Ладой" (г. Тольятти) и "Октябрьским" (г. Октябрьский).
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 03.08.2017 14:35 [195] (0)
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