На ПАО «КуйбышевАзот» проведен краш-курс

Для привлечения внимания общества к проблеме безопасности на дорогах, сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции совместно с главным врачом городской клинической больницы №5 Николаем Ренцом и руководителем ГОиЧС г. Тольятти Андреем Дербеневым провели психологический краш-курс по безопасности дорожного движения на предприятии «КуйбышевАзот».

В начале мероприятия был показан видеоклип по безопасности на дорогах, с акцентом на то, что выбор всегда есть: соблюдать или нет правила дорожного движения. Вниманию участников краш-курса был представлен специально подготовленный видеоролик, состоящий из различных видеосюжетов с мест дорожных аварий, в которых погибли и получили тяжелые ранения люди, в том числе и на дорогах Тольятти, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Николай Ренц рассказал о работе врачей-реаниматологов и травмах, которые часто приводят к летальным исходам.

По словам заместителя начальника Тольяттинской Госавтоинспекции подполковника полиции Андрея Капунова, фрагменты резонансных происшествий запоминаются на всю жизнь, особенно если там пострадали дети.

Руководитель центра Гражданской защиты Андрей Дербенев рассказал о работе спасателей, тех кто в числе первых приезжает на место происшествия. Объяснил, как правильно и необходимо действовать, если становишься очевидцем дорожно-транспортного происшествия.

Подвела итог краш-курса старший инспектор отделения пропаганды БДД тольяттинской Госавтоинспекции Инесса Кислицина, напомнившая всем присутствующим о том, что только вместе, неукоснительно соблюдая правила дорожного движения, можно сделать дороги нашего города безопасными.

На протяжении всего краш-курса в зале стояла полная тишина. При просмотре в финале мероприятия видеоклипа #Жить, у многих на глазах появились слезы.

Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что подобные мероприятия заставят их участников еще раз задуматься, и сделать для себя выбор: соблюдать или нет правила дорожного движения.