В Самарской области пользуется спросом патент индивидуальных предпринимателей

С начала 2017 года на территории Самарской области зафиксирован рост количества индивидуальных предпринимателей, сделавших выбор в пользу применения патентной системы налогообложения.

За 6 месяцев 2017 года региональным налоговым ведомством выдано патентов 3130 индивидуальным предпринимателям, что на 35% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает областное правительство.

В целом по региону наибольшей популярностью пользуется патентная система налогообложения в сфере розничной торговли – выдано 1485 патентов, на втором месте - услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ (выдано 216 патентов), тройку замыкает «ремонт жилья и других построек» – предприниматели приобрели 191 патент.

Востребованность данного специального налогового режима объясняется простотой его применения при ведении бизнеса - уплата ряда налогов заменена на приобретаемый патент и нет обязанности представлять отчетность по данному спецрежиму, отмечает начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Самарской области Гульнара Хасаншина. Кроме того, применение патента удобно тем предпринимателям, чья деятельность носит сезонный характер, поскольку приобрести патент возможно в любое время и на определенный срок от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года, а самостоятельно рассчитать стоимость патента поможет электронный сервис на сайте ФНС России «Налоговый калькулятор - расчет стоимости патента».

«У начинающих предпринимателей есть еще одно важное преимущество - впервые зарегистрированные после 1 января 2016 года индивидуальные предприниматели при соблюдении определенных условий попадают под действие так называемых «налоговых каникул», - подчеркнула Хасаншина. – Это значит, что индивидуальные предприниматели, выбравшие патентную систему налогообложения, и осуществляющие предпринимательскую деятельность именно в тех сферах, которые определены региональным законодательством, в течение двух налоговых периодов имеют право на применении «0» ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения. Таким правом в Самарской области воспользовались 20 предпринимателей».