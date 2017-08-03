Специалисты оценили дорожные работы на Фабричном проезде

3 августа специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации совместно с представителями МКУ «Центр организации дорожного движения г.о.Тольятти» и общественных советов Автозаводского и Центрального районов оценили качество выполненных дорожных работ на Фабричном проезде.

Это первый завершенный в 2017 году участок магистрали, ремонт которого проводился в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», отметили в горадминистрации. Работы здесь начались весной 2017 года. За это время были проведены фрезерование, поднятие горловин люков колодцев, устройство выравнивающего и верхнего слоя, нанесение разметки термопластиком, а также выполнен ямочный ремонт. Общая площадь ремонтируемого участка составила 16,8 тыс м2 .

В работе комиссии по приемке принял участие заместитель начальника отдела подготовки строительства Федерального дорожного агентства ФКУ «Поволжуправтодор» Павел Щеглов. В ходе поверки он подробно изучил исполнительную документацию, включающую результаты лабораторного контроля, а также оценил состояние дороги на месте: убедился в отсутствии неровностей покрытия и в наличии мест отбора контрольных кернов (образцов асфальта, необходимых для проведения лабораторных измерений). Щеглов отметил высокое качество асфальтового покрытия, которое используется в дорожном строительстве на всех магистралях Самарской области в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»:

- Щебеночно-мастичный асфальтобетон, в состав которого входят специальные полимерно-вяжущие компоненты, является современным инновационным материалом, отличающимся высокими эксплуатационными характеристиками. Он более долговечный, лучше выдерживает низкие температуры, устойчив к образованию трещин и деформаций при жаркой погоде.

По итогам проверки комиссия положительно оценила качество дорожных работ на Фабричном проезде. Представители общественного совета отметили, что ремонт магистрали проведен согласно всем нормам и подписали внутренний акт приемки выполненных работ по муниципальному контракту.