Сквер имени Жилкина обойдется городу в 72 млн рублей

В Тольятти обсуждается концепция развития территории возле ДКИТ. Возможно, в следующем году здесь появится сквер имени Жилкина. Глава города Сергей Анташев  позитивно относится к этой инициативе, пишут «Городские ведомости».

Дизайн-проект уже есть. И сейчас в городской администрации рассматривается вопрос о выделении средств, чтобы выйти на следующую стадию —  подготовить рабочий проект и получить положительное заключение госэкспертизы.

По предварительным расчетам, на обустройство сквера потребуется 72 млн рублей. Но поскольку проекты по формированию комфортной городской среды нынче в приоритете, деньги попытаются изыскать и реализовать проект в следующем году.

По словам Анташева, в муниципалитете уже имеются несколько интересных проектов, касающихся мест общего пользования, которые прошли госэкспертизу. Какие из проектов будут воплощены первыми, определит население своим голосованием, сообщил градоначальник.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 03.08.2017 16:25 [115] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2017, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus