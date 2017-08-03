Сквер имени Жилкина обойдется городу в 72 млн рублей

В Тольятти обсуждается концепция развития территории возле ДКИТ. Возможно, в следующем году здесь появится сквер имени Жилкина. Глава города Сергей Анташев позитивно относится к этой инициативе, пишут «Городские ведомости».

Дизайн-проект уже есть. И сейчас в городской администрации рассматривается вопрос о выделении средств, чтобы выйти на следующую стадию — подготовить рабочий проект и получить положительное заключение госэкспертизы.

По предварительным расчетам, на обустройство сквера потребуется 72 млн рублей. Но поскольку проекты по формированию комфортной городской среды нынче в приоритете, деньги попытаются изыскать и реализовать проект в следующем году.

По словам Анташева, в муниципалитете уже имеются несколько интересных проектов, касающихся мест общего пользования, которые прошли госэкспертизу. Какие из проектов будут воплощены первыми, определит население своим голосованием, сообщил градоначальник.