В Тольятти состоится Восьмой Ресторанный день

Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает на Восьмой Ресторанный день в Тольятти, который состоится 19 августа.
Ресторанный день в Тольятти — это фестиваль еды, где каждый может открыть ресторан на один день или прийти и попробовать еду от свежеиспеченных рестораторов. Он создаётся силами тысяч людей, открывающих и посещающих однодневные рестораны по всему миру. Идея Ресторанного дня заключается в том, чтобы отлично провести время, получить новые гастрономические впечатления и всем вместе сделать место, где мы живём, лучше.
С нами работают как профессиональные бариста и рестораторы, так и домашние кондитеры, частные пекарни и закусочные. Среди участников восьмого Ресторанного дня: домашний хлеб «Сеня Пекарь», «Глогурт», домашняя кондитерская «Две сестры», и многие другие. Все рестораторы несут личную ответственность за все действия, связанные с открытием своего однодневного ресторана.
В программе Ресторанного дня:
Начало: 19 августа, начало в 12:00
Место проведения: Тольятти, ул. Свердлова, 3
Вход свободный. Возраст: 0+