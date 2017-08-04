В Тольятти состоится Восьмой Ресторанный день

Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает на Восьмой Ресторанный день в Тольятти, который состоится 19 августа.

Ресторанный день в Тольятти — это фестиваль еды, где каждый может открыть ресторан на один день или прийти и попробовать еду от свежеиспеченных рестораторов. Он создаётся силами тысяч людей, открывающих и посещающих однодневные рестораны по всему миру. Идея Ресторанного дня заключается в том, чтобы отлично провести время, получить новые гастрономические впечатления и всем вместе сделать место, где мы живём, лучше.

С нами работают как профессиональные бариста и рестораторы, так и домашние кондитеры, частные пекарни и закусочные. Среди участников восьмого Ресторанного дня: домашний хлеб «Сеня Пекарь», «Глогурт», домашняя кондитерская «Две сестры», и многие другие. Все рестораторы несут личную ответственность за все действия, связанные с открытием своего однодневного ресторана.

В программе Ресторанного дня:

десятки ресторанов,

презентации проектов и мастер-классы от рестораторов,

дегустации продукции,

розыгрыш корзины еды от рестораторов,

мастерская для детей и их родителей,

тематическая фотозона,

всё это Ресторанный день в Тольятти!

Начало: 19 августа, начало в 12:00

Место проведения: Тольятти, ул. Свердлова, 3

Вход свободный. Возраст: 0+