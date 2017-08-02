Каникулы должны быть безопасными

В Тольятти продолжается проведение профилактических мероприятий «Подросток», в рамках которых проходят информационные акции «Детям – безопасный двор!».

Сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних и участковыми продолжают ежедневную работу с детьми и взрослыми на спортивных площадках и во дворах. Разъяснительной работой охвачено уже несколько сотен тольяттинцев разных возрастов. Акцент в работе, в первую очередь, делается на несовершеннолетних пешеходов и велосипедистов, отмечает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Активное участие в мероприятиях принимают руководители подразделений тольяттинской полиции. Заместитель начальника отдела ГИБДД подполковник полиции Андрей Капунов обращает внимание взрослых на необходимость постоянного контроля за детьми во время прогулок, необходимости исключения фактов бесконтрольного пребывания школьников вблизи дорог. Заместитель начальника ОУУП и ПДН подполковник полиции Инна Каюмова рекомендует родителям контролировать безопасный досуг своих детей и рассказывает, как не стать жертвой преступления.

Проводя профилактические мероприятия во дворах полицейские рассказывают взрослым о том, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий с детьми во дворовой территории является неосторожный выход из-за стоящего транспортного средства. Дорожные полицейские учат детей распознавать дорожные «ловушки», которыми могут стать деревья и кусты, здания, стоящие машины, арки и так далее. Чтобы ребята в любое время могли освежить полученные знания, правоохранители вручают им и их родителям памятки для пешеходов. В завершение мероприятий сотрудники полиции дарят все юным участникам дорожного движения световозвращающие наклейки.