«Пирамиду» накрыли декоративным баннером

В Тольятти продолжается подготовка к обновлению бывшего здания кинотеатра «Пирамида». Напомним, сейчас территория у «Пирамиды» является экспериментальной площадкой театра «Колесо». Впоследствии здание кинотеатра будет реконструировано, здесь появится театрально-культурный центр «Новая сцена».

Сегодня драматическим театром «Колесо» при поддержке партнерских организаций завершены уборка и подготовка площадки, произведен срез металлоконструкций, смонтирован металлический каркас для крепления рекламно-информационного баннера, сообщили в горадминистрации.

Проект реализуется в рамках городской программы «Пять шагов благоустройства» — «Шаг 5. Подбери брошенное».

1 сентября на площадке перед «Пирамидой» пройдет праздничная программа «Здравствуй, школа!».
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  3. 03.08.2017 18:27 [113] (0)
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