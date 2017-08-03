В Минэкономразвития рассказали о причинах роста уровня смертности в стране

Показатели смертности населения РФ возросли в 2016 году из-за поздней госпитализации пациентов, дефицита и недостаточной квалификацией медицинских работников первичного звена здравоохранения и несвоевременным обращением населения за медицинской помощью. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на годовой доклад Минэкономразвития о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм РФ.

В докладе отмечается, что результаты оценки достижения плановых значений показателей ряда государственных программ показали ухудшение по сравнению с прошлым годом, в частности, показатели госпрограммы "Развитие здравоохранения" по итогам 2015 года были выше среднего уровня, а по итогам 2016 года — ниже среднего уровня.

"В качестве основной причины отметим недостижение целевых значений. Так, в связи с низкой активностью первичного звена здравоохранения по раннему выявлению и профилактике (в том числе, по раннему выявлению онкологических заболеваний, по профилактике острого гепатита В), поздней госпитализацией пациентов с острыми нарушениями в профильные отделения, дефицитом и недостаточной квалификацией медицинских кадров, в первую очередь первичного звена здравоохранения, несвоевременным обращением населения за медицинской помощью, в 2016 году наблюдается увеличение показателей "Смертность от всех причин (на 1000 населения)" (план – 12,3 человек, факт – 12,9 человека)", — говорится в документе.

Согласно докладу, о низкой эффективности работы первичного звена здравоохранения в ряде регионов свидетельствует высокая доля госпитализации по экстренным показаниям, превышающая среднероссийский показатель в два и более раз, что составляет 11,2% от всех госпитализированных.