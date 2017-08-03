В Тольятти судят организованную группу, в числе которой бывший замруководителя управления потребрынка

Прокуратурой города Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 членов организованной группы, в состав которой входил сотрудник из числа руководства управления потребительского рынка мэрии г.о. Тольятти, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следователи установили, что у обвиняемых имелся неофициальный реестр незаконно размещенных нестационарных торговых объектов в Тольятти, сформированный для удобства сбора денежных средств.

По версии следствия, обвиняемые в период с марта по август 2016 года ежемесячно получали денежные средства от предпринимателей за размещение и эксплуатацию на территории города нестационарных торговых объектов. Сумма похищенных денежных средств за данный период составила более полумиллиона рублей, сообщает прокуратуре Самарской области.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.