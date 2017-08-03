Прокуратура выявила нарушения в содержании тольяттинских дорог

Прокуратурой Центрального района по поручению прокуратуры города проведены проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.



В ходе проверок выявлены недостатки при содержании автомобильных дорог на 13 участках. Зафиксированные повреждения асфальтового покрытия в виде ям и выбоин превышают предельно допустимые ГОСТом размеры.

Согласно муниципальному контракту подрядчиком на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог Центрального и Комсомольского районов г. Тольятти является АО «ЭкоСфера». По итогам проверки руководителю обслуживающей дороги организации внесены 5 представлений об устранении выявленных нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура области.

В отношении юридического и должностных лиц АО «Экосфера» возбуждены 19 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму более 500 тыс. рублей.