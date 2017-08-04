Стали известны подробности обысков в администрации Тольятти

В администрации города прошли обыски в рамках уголовного дела. Напомним, ранее стало известно о том, что уголовное дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств.

По версии следствия, неустановленные лица из числа сотрудников ООО СК «АТП № 5» и администрации городского округа путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств в сумме не менее 300 000 рублей, выделенных из муниципального бюджета Тольятти и бюджета Самарской области на строительство жилого дома экономкласса на ул. Льва Толстого, 23.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками следственного управления совместно с сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области проведены обыски, в том числе и в администрации города, в ходе которых изъята необходимая для следствия документация, рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Факт мошенничества был установлен в 2014 году, сообщает "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на источник в следственном управлении.

«Были подписаны акты приемки при фактически не выполненных работах. Сумма ущерба предварительно оценивается в 300 тыс. рублей. Дом в настоящее время уже сдан», - сказал собеседник агентства.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, совершивших преступление. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.