«Мега-Лада» одержала очередную победу

3 августа на СТК имени Степанова прошла гонка в рамках командного чемпионата страны по спидвею. В гости к тольяттинской «Мега-Ладе» пожаловал СК «Октябрьский».

Мало кто сомневался в итоговой победе «Мега-Лады» перед стартом соревнований. Гости смогли оказать непродолжительное сопротивление, но в нужный момент тольяттинцы дожали соперника, победив в итоге со счетом 56:36.

У победителей самым результативным стал Андрей Кудряшов (16+1 очко), Роман Лахбаумнабрал 12+1, Глеб Чугунов — 9+1, Артем Лагута и Ренат Гафуров — по 6, Михаил Литвинов— 5+1, Вячесла Монахов — 2+1.

Отметим, что в составе гостей выступал арендованный тольяттинец Иван Большаков, который набрал 4 очка.
  1. Спорт
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  3. 04.08.2017 08:37 [52] (0)
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