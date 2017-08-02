В Тольятти ликвидирован еще один незаконный рынок

3 августа был ликвидирован очередной незаконный рынок на проспекте Степана Разина в районе ТЦ «Волжские зори». Таким образом администрация города продолжает наводить порядок в сфере уличной торговли.

Федеральная служба государственной регистрации кадастровой картографии уведомила департамент по управлению муниципальным имуществом о том, что 21. 05. 2013 года в Единый государственный реестр прав (ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о прекращении договоров аренды на два земельных участка. И хотя ни с кем никаких договоров аренды этой земли с той поры не заключалось, она не пустовала. Здесь был организован рынок, где в павильонах и палатках продавались цветы и продукты. Как уверяют предприниматели, кому-то они платили деньги за содержание места и прочее. Но абсолютно точно, эти средства шли мимо городской казны, пишут "Городские ведомости".

Поскольку эта земля муниципальная, управление потребительского рынка предупредило предпринимателей, что находиться здесь у них права нет, незаконные нестационарные объекты будут вывозиться. В девять утра к месту события прибыла специальная техника, и подрядная организация стала демонтировать и вывозить павильоны на специальную площадку для хранения. Некоторые предприниматели параллельно организовали самовывоз своего имущества.

В ходе мероприятия на спецплощадку увезли пять тонаров, четыре палатки и другие объекты — всего 12. Теперь собственникам, чтобы вернуть свое имущество, придется оплатить услугу по его принудительному вывозу.

Напомним, ранее сносу подвергся незаконный рынок по бульвару Королева в 6 квартале, а также торговая площадка на Тополиной, 24а и рынок на участке, прилегающем к дому по улице Дзержинского.