Тольяттинские пловцы вновь в медалях на Спартакиаде учащихся

В Ростове-на-Дону продолжаются соревнования VIII летней Спартакиады учащихся России по плаванию. Здесь, в составе сборной Самарской области выступает большая группа спортсменов тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп».

Во второй день соревнований, как и накануне, в копилке нашей команды оказались две медали. Серебряную заработал Семен Гаранин на дистанции 100 метров баттерфляем, а Кристина Халимеева на двухсотметровке брассом была третьей, сообщает управление физкультуры и спорта.

Кристина Лошакова оказалась лишь четвертой на дистанции 200 м вольным стилем, пятые места сегодня заняли Анастасия Тарачила (50м на спине) и наш квартет девушек в эстафете 4х200 вольным стилем.