Центр занятости приглашает жителей на «День предприятия» завода «Ростсельмаш»

10 августа 2017 года в 12.00 часов Центр занятости населения городского округа Тольятти приглашает жителей города на специализированное мероприятие «День предприятия» комбайнового завода «Ростсельмаш», которое будет проходить в Автозаводском районе в помещении Центра занятости.

В КЗ «Ростсельмаш» открыты вакансии:

​резчик на пилах

резьбонарезчик

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

маляр

ученик слесаря МСР, токаря, оператора станков с ЧПУ, электросварщика

фрезеровщик

cверловщик

токарь

слесарь МСР

​кладовщик

грузчик и др.

Компания предлагает официальное трудоустройство, полный социальный пакет, сменный график работы, отдых и путевки за счет компании, комплексные обеды (100 руб).

День предприятия Комбайновый завод «Ростсельмаш».

Место проведения: Автозаводский район, ул. Свердлова, 45а.

Время проведения: 10 августа 2017 года, в 12.00 ч.

Телефон для справок: 33-72-98, 33-71-93 – отдел взаимодействия с работодателями и информационного обеспечения ЦЗН г. Тольятти