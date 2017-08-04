Центр занятости приглашает жителей на «День предприятия» завода «Ростсельмаш»

10 августа 2017 года в 12.00 часов Центр занятости населения городского округа Тольятти приглашает жителей города на специализированное мероприятие «День предприятия» комбайнового завода «Ростсельмаш», которое будет проходить в Автозаводском районе в помещении Центра занятости.
В КЗ «Ростсельмаш» открыты вакансии:
Компания предлагает официальное трудоустройство, полный социальный пакет, сменный график работы, отдых и путевки за счет компании, комплексные обеды (100 руб).
День предприятия Комбайновый завод «Ростсельмаш».
Место проведения: Автозаводский район, ул. Свердлова, 45а.
Время проведения: 10 августа 2017 года, в 12.00 ч.
Телефон для справок: 33-72-98, 33-71-93 – отдел взаимодействия с работодателями и информационного обеспечения ЦЗН г. Тольятти