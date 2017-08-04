Центр занятости приглашает жителей на «День предприятия» завода «Ростсельмаш»

10 августа 2017 года в 12.00 часов Центр занятости населения городского округа Тольятти приглашает жителей города на специализированное мероприятие «День предприятия» комбайнового завода «Ростсельмаш», которое будет проходить в Автозаводском районе в помещении Центра занятости.

В КЗ «Ростсельмаш» открыты вакансии:

  • ​резчик на пилах
  • резьбонарезчик
  • электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
  • маляр
  • ученик слесаря МСР, токаря, оператора станков с ЧПУ, электросварщика
  • фрезеровщик
  • cверловщик
  • токарь
  • слесарь МСР
  • ​кладовщик
  • грузчик и др. 

Компания предлагает официальное трудоустройство, полный социальный пакет, сменный график работы, отдых и путевки за счет компании, комплексные обеды (100 руб).

День предприятия Комбайновый завод «Ростсельмаш».

Место проведения: Автозаводский район, ул. Свердлова, 45а.

Время проведения: 10 августа 2017 года, в 12.00 ч.

Телефон для справок: 33-72-98, 33-71-93 – отдел взаимодействия с работодателями и информационного обеспечения ЦЗН г. Тольятти
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  3. 04.08.2017 10:34 [226] (0)
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